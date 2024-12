Lanazione.it - I fiori offerti alla Madonna dello Stellario. Emozionante Festa dell’Immacolata

Un momentoe molto partecipato quello di domenica scorsa,dellaImmacolata, con la tradizionale deposizione (grazioe ai vigili del fuoco) , da parte dei Confratelli della Misericordia, della corona florealecon il sindaco Mario Pardini e la benedizionecittà impartita dall’arcivescovo Giulietti. I vigili del fuoco in particolare hanno compiuto la spettacolare operazione dell’offerta della corona dinelle mani di Maria, utilizzando la grande autoscala. “Un momento molto solenne e sentito – così il sindaco Pardini – che rafforza il nostro spirito di comunità“. La Misericordia ricorda che è aperta la Casa di Babbo Natale in via del Moro 2. Tutti i bambini sono attesi per incontrare Babbo Natale nei prossimi due fine settimana, orario 16-19.