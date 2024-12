Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla diciassettesima puntata

Se non fosse uno dei miei film d’animazione preferiti e non temessi quindi di rovinargli l’aura di perfezione con questo scellerato accostamento, ladeldi ieri sera potrei titolarla Nightmare Before Christmas. Perché quello è stato, esattamente quello.Iniziata con un Alfonso Signorini che è entrato giulivo in studio brandendo gigantesche palle di Natale, si è rivelata essere unaparticolarmente imbarazzante nella quale evidentemente la coerenza era stata bandita peggio dei bestemmi*ni (che a ‘sto giro erano pure stati pronunciati nitidamente, eh, ma guarda caso nessuno ne ha fatto nemmeno cenno. Proprio un caso.) visto che tre quarti di Casa e pure mezzo studio ci hanno donato picchi di atroci contraddizioni condite da ipocrisia q.b. difficilmente eguagliabili, che ci hanno dimostrato come persino il più pulito, lì dentro, abbia comunque la rogna.