Piperspettacoloitaliano.it - Elisabetta De Palo chi è l’attrice che interpreta Lenù anziana ne L’Amica Geniale: età e biografia

ElenaGreco, chi èche laCome tutti sappiamo il cambio attrici desi è tenuto definitivamente nella quarta stagione. Un cast completamente rivoluzionato, per via dell’età anagrafica. Irene Maiorino e Alba Rohrwacher, su tutti, sono state le protagoniste principali, ovvero Lila e. Ma un ulteriore cambio c’è stato nei minuti finali della quarta stagione. Chi ècheDeetà eDeè un’attrice italiana nata il 2 febbraio 1951 a Ravenna. È nota per il suo lavoro in teatro, cinema e televisione. Uno dei suoi ruoli più importanti è stato quello di Mirella Bonelli nella soap opera “Vivere, in onda dal 1999 al 2008. È apparsa anche in varie serie TV e film, tra cui “Suburra – La serie” e “”, dove hato la versione piùdi Elena Greco.