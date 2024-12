Iltempo.it - Edoardo Bove e il futuro in campo incerto, l'esperto: "Aritmia pericolosa per la vita"

Leggi su Iltempo.it

L'operazione a cuiè stato sottoposto questa mattina è andata a buon fine. Al calciatore, che lo scorso 1 dicembre ha accusato un malore nel corso della gara di campionato di serie A fra Fiorentina e Inter, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo amovibile. Un intervento "abbastanza semplice", "di routine", che, però, apre a una questione più delicata, che è quella del ritorno indell'atleta. A dirlo all'Adnkronos Salute è stato il cardiochirurgo Luigi Chiariello, già docente di Cardiochirurgia all'Università di Tor Vergata di Roma, che nel 2012 operò al cuore Papa Benedetto XV. "Il ritorno in, a mio avviso, non è praticabile, non solo a livello agonistico", ha spiegato. Per Chiariello, visto che si è deciso di impiantare il defibrillatore, "anche se non conosco il caso in maniera specifica, vuol dire che siamo di fronte a una condizione abbastanza seria.