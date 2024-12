Unlimitednews.it - Corriere della Sera in edicola con “Il nuovo codice della strada”

MILANO (ITALPRESS) – Mercoledì 18 dicembre sarà ingratuitamente conIl, una guida per automobilisti, ciclisti e pedoni che vogliono approfondire nel dettaglio le nuove norme che entreranno in vigore da sabato.Alessio Ribaudo, che ha già firmato altri due volumi disui temisicurezzale, è l’autore anche di questo vademecum chiaro e completo, pensato per conoscere i dettagli“mini-sospensione”patente; gli obblighi per chi utilizza i monopattini elettrici; i nuovi limiti di potenza per i veicoli dei neopatentati e le sanzioni per chi verrà colto ad usare il cellulare mentre è alla guida. Il volume affronta anche le nuove regole sugli autovelox, le ZTL e le multe, fornendo informazioni aggiornate e complete per chiunque voglia muoversi nel rispetto delle regole.