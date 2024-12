Ultimouomo.com - Come per la Virtus Bologna è andato tutto a rotoli

Sergio Llull aveva deciso l’undicesima EuroLega della storia del Real Madrid in maniera spietata. Chi sa quante ne aveva tirate su così, di mandarinas. In allontanamento verso sinistra, con meno di dieci secondi per tirare, aveva attratto Moustapha Fall. Non certo una guardia dalle mani rapide, ma con una discreta velocità di piedi per i suoi 2 metri e 18 centimetri.Si avvicina verso il pitturato spostandosi a destra, e all’altezza della lunetta l’aveva chiusa, spezzando migliaia di speranze per i tifosi dell’Olympiacos sugli spalti della Zalgirio Arena. Un tiro che aveva anche dato il via ad un domino incontrollato: Sasha Vezenkov avrebbe lasciato il Pireo, il Panathinaikos aveva fiutato l’opportunità di infilarsi nella lotta al titolo con un mercato stellare, e così via. Ma il Real Madrid sarebbe comunque rimasto dominante.