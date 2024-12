Ilgiorno.it - "Collaborazione quotidiana coi municipi"

Puntuale arriva la replica dell’Asst Brianza diretta da Carlo Alberto Tersalvi ai rilievi dei venti comuni a guida dem. "Lacon il territorio è costante – spiega l’azienda –. Il rapporto con i sindaci è quotidiano sia per quanto riguarda i medici di famiglia che gli ambulatori temporanei: condividiamo sempre con le amministrazioni locali tutte le novità e le informazioni per consentire ai cittadini di poter usare al meglio i servizi di cura". Un altro esempio "del nostro impegno quotidiano è il costante aggiornamento tecnologico dei presidi: sia le risorse ordinarie sia quelle previste dal Pnrr sono state totalmente spese per l’acquisto di macchinari tra i più moderni". La disponibilità al confronto c’è, "come garantito finora siamo pronti a collaborare con i comuni per la salvaguardia della salute e del benessere della cittadinanza.