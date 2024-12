Claudia Conte madrina dell’evento di solidarietà per i ragazzi con disabilità di Ciampacavallo

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 10 dicembre 2024- Una giornata all’insegna della, del volontariato e del lavoro di squadra:, giornalista e scrittrice, organizza per il 10 dicembre una iniziativa dedicata all’inclusione e al supporto di persone connella struttura di– dove dal 2000 tantisperimentano i benefici fisici e psicologici dell’ippoterapia.La, insieme a 42 dipendenti di Plaza Premium Group e alla General Manager Analia Marinoff, si recheranno presso il centro, per fare un’esperienza di team building con idisabili e per consegnare loro doni natalizi.Sarà presente anche Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio, che ha contribuito a salvare dalla chiusura il centro nel verde dell’Appia Pignatelli – con una importante operazione di tutela dalla Regione Lazio, fondamentale a garantirne la continuità operativa.