Ilrestodelcarlino.it - Augustus Kargbo squalificato: salta il match contro il Cosenza per squalifica

Con il giallo incassato sabato al San Nicola,salterà perilil. L’attaccante bianconero era infatti nell’elenco dei diffidati insieme a Ciofi e Curto e per lui si tratta della terza gara di questo campionato che seguirà dalla tribuna per provvedimento del giudice sportivo. Aveva infatti giàto Brescia e Salernitana a causa del rosso ricevuto nella Sampdoria. Sono stati quattro i cartellini gialli sventolati dall’arbitro Santoroi biancorossi e uno di questi manda in diffida anche Simone Bastoni. Gli altri sono Emanuele Adamo e Giacomo Calò, quest’ultimo tra l’altro è giunto alla settima sanzione, con un turno di stop già scontato. In generale, dall’inizio della stagione il Cesena ha incassato in tutto 46 cartellini, tra gialli e rossi, gli stessi del Brescia e dietro solo a Reggiana (48), Cittadella (53) e(54).