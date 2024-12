Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 9 Dicembre 2024. Finale senza botto per L’Amica Geniale (17-19.6%). Grande Fratello 18.8%

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,, su Rai1 ildi serie de– Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.314.000 spettatori pari al 17.02% di share, nel primo episodio, e 2.814.000 spettatori pari al 19.56% nel secondo episodio. Su Canale5ha raccolto 2.382.000 spettatori con uno share del 18.79% (Night: 930.000 – 27.23%, Live: 529.000 – 18.19%). Su Rai2 Raiduo intrattiene 858.000 spettatori pari al 4.66% (presentazione di 10 minuti: 866.000 – 4.11%, Behind the scenes di 4 minuti: 343.000 – 2.42%. Su Italia1 la serie Attacco al Potere: Paris has fallen incolla davanti al video 1.147.000 spettatori (5.93%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 838.000 spettatori e il 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 724.000 spettatori (4.96%).