A sette anni da solo sotto la pioggia | Non voglio più tornare a casa

Molinella (Bologna), 10 dicembre 2024 – Vagava tuttolabattente, camminando nel canale di scolo, completamente zuppo. Questa l’immagine, surreale, che si è presentata a chi si è imbattuto nel piccolo, di appena, che camminava per Selva Malvezzi, frazione di Molinella (Bologna), domenica all’ora di pranzo. Piccolo che è stato portato in salvo da un finanziere fuori servizio. È ancora giallo sull’accaduto: stando alle testimonianze, il bambino ha detto che aveva lasciato ladella nonna e che in quellanon voleva più. Tutto ha avuto inizio alle 13: un finanziere fuori servizio, in auto con la moglie e uno dei figli, passando da Selva, ha notato, in via Barabana, angolo via Conserva, questo bimbola. Tra le mani aveva un piumino, lo teneva stretto a sé.