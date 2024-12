Universalmovies.it - 28 Anni Dopo | Trailer, poster e trama del film

La divisione nazionale di Sony Pictures ha avviato la campagna promozionale legata al28, nuovo capitolo della saga horror di Danny Boyle.il lancio della versione originale, lo studios ha diffuso da poco in rete ilitaliano, ma anche il primo. 28(in originale 28 Years Later) nelle nostre sale sarà distribuito a partire dal 19 giugno 2025. Qui di seguito la sinossi ufficiale:Il regista premio Oscar®? Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland, nominato all’Oscar®?, si riuniscono per 28(28 Years Later), una nuova terrificante storia ambientata nel mondo di 28 Giorni(28 Days Later). Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti.