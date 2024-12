Justcalcio.com - Tuttosport – Juve-City, chi esce dalla crisi

2024-12-09 11:45:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da:TORINO – Il bello del calcio, come dello sport in generale, è che dopo qualche giorno ti offre l’opportunità di risollevarti: non sempre nella vita si ha un’altra occasione. Thiago Motta ne avrà a disposizione una bella grossa, perché uscire mercoledì sera dallo Stadium con lo scalpo – sportivamente parlando si intende per carità – di Pep Guardiola sarebbe il modo migliore per zittire chiunque, specialmente chi si lancia in paragoni improbabili con la gestione precedente. Motta è pur sempre ai primi mesi di una nuova avventura e adesso sta cominciando a sentire il peso di una pressione diversa e difficilmente paragonabile con altre piazze. Dall’altra parte non è che se la passino meglio, pur con tutti i distinguo del caso: Guardiola è nel pieno di un ciclo in cui ha vinto tutto, in una fase pure fisiologica di difficoltà che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.