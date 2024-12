Lanazione.it - Travolti dalle fiamme: le vittime e i feriti dell’esplosione di Calenzano, il dolore di una comunità

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 9 dicembre 2024 – Lavoratori che come ogni mattina iniziavano la loro giornata. Lavoratori che sono stati investiti da un’esplosione, da un inferno di fuoco che lascia. Persone che non torneranno a casa in un lunedì sera carico die morte. Aggiornamenti in diretta sull’esplosione diAncora lavoratori morti in azienda, ancora lavoro che uccide. Dopo i lutti per quanto accadde a metà febbraio in via Mariti, adesso una nuova ferita per Firenze e per la città metropolitana. Con l’esplosione nell’impianto Eni di. Sono due i morti e nove i. Mentre si contano anche tre persone disperse. Le cercano le squadre dei vigili del fuoco tra le macerie. Tra quel che rimane della zona di carico delle autobotti nell’impianto Eni di