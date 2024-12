Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 20:00

Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Nomentana e spesso la situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è Lanina rallentamenti poi in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24Teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare ci spostiamo se vado fuori Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi lavori di notte su via Casilina tra Viale Palmiro Togliatti via del Grano in questa direzione te questa sera e fino al 21 dicembre in fascia oraria 21/6 chiusure temporanee dove necessario Ma i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito