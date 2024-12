Movieplayer.it - The Apprentice, il regista Ali Abbasi: "Non riesco ancora a capire il flop ai box office"

Leggi su Movieplayer.it

Ali, in una recente intervista, ha ammesso che non hacapito l'accoglienza negativa riservata ai boxal film The. Alidel film con protagonista Sebastian Stan, ha ammesso che non riesceil motivo per cui Thenon abbia ottenuto migliori risultati ai box. Il progetto che racconta la storia di Donald Trump, recentemente rieletto presidente degli Stati Uniti, aveva tra i suoi interpreti anche Jeremy Strong nella parte di Roy Cohn, Maria Bakalova che ha interpretato Ivana Trump, e Martin Donovan nei panni di Fred Trump. Ildi TheIntervistato da The Playlist, Aliha spiegato: "Sono deluso e sconvolto dall'accoglienza riservata a Thenegli Stati Uniti. Ciò .