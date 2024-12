Ilnapolista.it - Sinner: «L’obiettivo non è vincere soltanto per tre anni, ma essere ancora in gioco quando ne avrò 30»

, numero uno del tennis maschile, ha sventolato la bandiera a scacchi ad Abu Dhabi, certificando il primo posto di Norris e la vittoria del titolo costruttori da parte della McLaren. Durante il weekend ha girato con Leclerc in pista su una Ferrari stradale (la 296), lo ha raccontato al Corriere della Sera.: «L’incidente di Schumacher sugli sci mi ha fatto capire capito che la vita può cambiare in un secondo» Che emozione ha provato seduto accanto a Charles?«Esperienza unica. Ci messaggiamo, ma non ci eravamoconosciuti di persona. Sapevo un po’ che cosa aspettarmi, avevo già girato a Fiorano ma non con lui. Incredibile il controllo che ha».Il suo tennis è veloce come la F1. Cos’è per lei la velocità?«Libertà, significa conoscere i limiti, rispettare tutto, e divertirsi.