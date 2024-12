Quotidiano.net - Simos Service Srl: leader in segnaletica e sicurezza stradale in Umbria

"DUE COSE contribuiscono ad avanzare: andare più rapidamente degli altri o andare per la buona strada", scriveva Cartesio. E per seguire la via giusta, mentre si viaggia, basta farsi guidare dai cartelli stradali. Ma chi c’è dietro quei colori, numeri e simboli che vediamo ogni giorno su tutte le nostre strade? In, dal 1997, opera l’aziendaSrl. Si occupa di, verniciature gallerie, allestimento dei cantieri e anche barriere. Lavora su tutto il territorio nazionale nel rispetto della, grazie alla conoscenza della normativa e dei requisiti tecnici dei capitolati Anas. "La nostra forza è il lavoro di squadra, svolto nel costante confronto interno e con il cliente, che ci permette di creare sinergie importanti - spiegano -. Ecco perché offriamo servizi completi e versatili, dalla consulenza all’installazione fino alla manutenzione".