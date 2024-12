Liberoquotidiano.it - "Si volta pagina, non conosciamo ostacoli". M5s, superato il quorum: le parole con cui Conte fa fuori Beppe Grillo

Il braccio di ferro è finito: Giuseppeha vinto e può farunaper tutte, salvo code in tribunale. 0Le votazioni bis sulle modifiche dello statuto del Movimento 5 Stelle sono state infatti approvate dagli iscritti:il, addirittura con un aumento di votanti rispetto alla prima occasione, i cui risultati erano stati invalidati per decisione dello stesso. L'8 dicembre ha votato il 65% degli aventi diritto, il 4% in più rispetto alle votazioni precedenti. Dall'abolizione della figura del garante (lo stesso) a quella del limite del vincolo di due mandati per gli eletti, il Movimento cambia faccia. Anzi, per dirla con ledisui social, "ora si, M5s si rifonda". "Il M5s ha rivotato. Ha rivotato in massa - esulta l'ex avvocato, condividendo la foto (d'archivio) di una massa di elettori grillini in strada -:ampiamentecon una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa.