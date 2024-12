Iodonna.it - Sarà utile per chi si trova in un percorso di affermazione o transizione di genere

Muovendo un passo significativo verso una vera inclusione e il rispetto delle identità personali all’interno delle professioni regolamentate, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha introdotto la possibilità per i suoi iscritti di utilizzare il nome alias. Con questa decisione pionieristica nel panorama professionale italiano, il CNOP diventa il primo ordine professionale in Italia a riconoscere questa possibilità, frutto della collaborazione con il Comitato per le Pari Opportunità e l’associazione Rete Lenford. Coppie gay con figli, gli psicologi: “Il danno è solo nello stigma” X Cos’è il nome aliasSi tratta di uno strumento prezioso per le persone che si identificano con undiverso da quello registrato sui documenti.