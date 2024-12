Sport.quotidiano.net - Premier League, al Chelsea il big match col Tottenham. Nuovo pareggio per il City

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 9 dicembre 2024 – Il bigdella quindicesima giornata ditralo vincono i blues, che si impongono per 4-3 e staccano Arsenal ein classifica. Ora Maresca e i suoi sono secondi da soli a 4 punti dal Liverpool, che non ha giocato il derby del Merseyside a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città. Non è ancora guarito il Manchester: contro il Crystal Palace, infatti, gli uomini di Guardiola non sono andati oltre il, chiudendo la partita in 10 uomini a causa dell’espulsione di Rico Lewis all’84’. I citizens non riescono a dare continuità alla buona vittoria contro il Nottingham Forest e restano al quarto posto in classifica a quota 27 punti. Pareggia anche l’Arsenal sul campo del Fulham in una sfida tutt’altro che banale: per Arteta è il primodopo 3 vittorie consecutive, mentre per Marco Silva è il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Brighton e ilcon il