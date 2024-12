Nuova ondata di maltempo sulle province di Roma e Latina | allerta meteo gialla dalla regione

Leggi su Dayitalianews.com

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioniavverse per la giornata del 9 dicembre 2024, con validità fino alle prossime 12-18 ore.Dettaglio delle previsioniSecondo quanto riportato nel documento “Previsione Sinottica e QPF” del Dipartimento della Protezione Civile, sono attese precipitazioni isolate, talvolta a carattere di rovescio o breve temporale. Questi fenomeni interesseranno in particolare i settori costieri centro-meridionali, con quantitativi cumulati che potrebbero raggiungere livelli puntualmente moderati.Fattori considerati per l’Il Centro Funzionale Regionale ha analizzato una serie di elementi per valutare i livelli di criticità:Intensità e distribuzione delle precipitazioni previste;Stato di saturazione dei suoli, già interessati da precedenti eventirologici;Livelli dei corsi d’acqua presenti nelle aree a rischio;Indicazioni derivantimodellistica idrologica e idraulica e dai presidi territoriali.