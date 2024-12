Quotidiano.net - Natale a casa per 55% Italiani, vincono abbigliamento e cibo

Sarà unlingo, senza grandi viaggi, con il 55% degliche affermano di rimanere sicuramente a, con un altro 25% che probabilmente non si muoverà. E nel quale nel quale per gli acquistil'e gli alimentari con i vini seguiti da libri e profumeria. I giochi, che ovviamente sono tra gli acquisti preferiti dei 18-34enni, si piazzano solo al quinto posto. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato in vista del periodo natalizio dall'associazione dei consumatori Udicon insieme all'Istituto Piepoli. "Sarà unpiù 'domestico', dove la famiglia e latornano ad essere i luoghi dove trascorrere le festività, rispetto ai primi anni del post Covid - afferma la presidente di Udicon, Martina Donini - È un segno dei tempi. Nonostante le difficoltà economiche, glidimostrano una grande capacità di adattamento al contesto attuale, pianificando e ottimizzando gli acquisti e mantenendo vive le tradizioni".