Sport.quotidiano.net - Napoli, la scelta di Conte e la profezia infausta di De Laurentiis: con la Lazio è un flop

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 dicembre 2024 - A margine della sconfitta incassata in Coppa Italia giovedì sera, Antoniose l'era cavata in maniera più diplomatica, parlando di scelte ponderate operate per tastare il polso alla qualità globale della rosa, acntare tutti, dando minuti ed evitando di spaccare il gruppo e, soprattutto, gestire le forze dei cosiddetti titolarissimi in vista di una stagione ancora lunga: il tutto ricusando le accuse di aver perso di proposito per liberarsi di una competizione spesso vissuta più come un fastidio che come un'occasione in più per arricchire la bacheca del proprio club. D'altronde, lo stessoappena poche ore prima della partita, nella conferenza stampa della vigilia, aveva lamentato per l'ennesima volta per il suol'assenza di tornei extra la Serie A, a suo dire buoni per alzare il tasso di competitività della squadra e allenarsi ancora meglio.