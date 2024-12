Mondiali di Nuoto in Vasca Corta, l’Italia a Budapest per le medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024 – E’ tutto pronto alla Duna Arena diper le imminenti gare deidiinpunta allecon 28 Azzurri. Le gare si svolgeranno dal 10 al 15 dicembre.“Il Campionato mondiale divedrà la squadra italiana priva, in accordo con la direzione tecnica, degli atleti medagliati individualmente ai recenti Giochi Olimpici di Parigi 24 – ripete il sessantonnenne coach romano, come riporta feder.it – La squadra, ultimata a seguito dei risultati dei recenti Campionati Assoluti di Riccione è comunque competitiva grazie alla presenza di Quadarella, Pilato, Razzetti, Miressi, Mora, Frigo, Di Tullio a cui si affiancano giovani già molto promettenti come Curtis, D’Ambrosio, Della Corte, Ragaini, Bacico. Questa edizione sarà particolare in quanto post olimpico; inoltre se da un punto di vista vede l’assenza di molti campioni, tra cui Leon Marchand, sarà un campionato che vedrà il rientro in competizioni internazionali della rappresentativa russa.