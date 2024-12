Lapresse.it - Meloni, Trump dopo l’incontro a Parigi: “Fantastico, ha grande energia”

Il presidente eletto Usa Donaldin un’intervista con il New York Post ha definito “avuto con la premier Giorgiain occasione della riapertura della cattedrale di Notre Dame sabato. “Ha molta”, ha detto il tycoon, sottolineando di cenato insieme alla presidente durante il ricevimento all’Eliseo e di aver passato diverso tempo con lei. “E’ veramente piena di vitalità, vi assicuro”, ha aggiunto, che ha parlato anche del conflitto in Ucraina e del colloquio avuti nella capitale francese con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Vuole fare la pace, non abbiamo parlato dei dettagli ma pensa che sia il momento, e Putin dovrebbe pensare che è il momento perché ha perso, quando si perdono 700mila persone, è il momento”. Dal prossimo inquilino della Casa Bianca sono poi arrivate parole concilianti verso la First Lady Jill Biden, con la quale ha avuto una conversazione a Notre Dame.