Secoloditalia.it - Manicomio grillino, in campo Toninelli: “Conte si sta suicidando, balla sul cadavere di un leone” (video)

La telenovela, in diretta dalla “casa dei matti” di via delle Stelle numero 5, anche oggi fa segnare nuovi capitoli decisamente interessanti. Come la discesa indi Danilo, ex ministro delle Infrastrutture silurato dallo stesso Movimento nel secondo governoe che oggi si schiera con Beppe Grillo, dopo essere rimasto a secco di poltrone negli ultimi anni. All’indomani della seconda votazione che ha “cancellato” Grillo dal Movimento da lui fondato,parla a nome dell’Elevato.annuncia la guerra legale di Beppe Grillo“Quello che è successo ieri con il voto M5S “era scontato.ha fatto una consultazione ratificatoria. Aveva deciso tutto lui: ha deciso quanti dovevano essere i votanti, ha deciso le domande e pure il notaio, ma Beppe non si darà per vinto.