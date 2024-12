Lanazione.it - Lucignano, il ritorno dell’Albero d’Oro per i 100 anni del Museo: nasce il MAD

Arezzo, 9 dicembre 2024 –, ilper i 100delil MAD L’annuncio durante il partecipatissimo convegno:il MAD,dell'Albero. Inaugurata la mostra “Un secolo di secoli” a cura di Valeriano Spadini. Rossi: “Quei frammenti ritrovati in una grotta a Sarteano” Celebrati, in una Sala Don Enrico Marini tutta esaurita, i 100delCivico diche per l’occasione si rifà il look e cambia nome: da oggi si chiamerà MAD, acronimo di “dell'Albero”, in omaggio al manufatto che, dopo l’opera di restauro a cura dell’Opificio delle Pietre dure, è tornato in tutto suo splendore. E taglio del nastro per la mostra “Un secolo di secoli”, frutto dell’appassionato lavoro di ricerca del prof. Valeriano Spadini, con allestimento curato da Stefano Cresti.