Iltempo.it - L'elogio di Trump che fa impazzire la sinistra: “Con Meloni incontro fantastico”

Il presidente eletto Usa, Donald, parlando con il New York Post ha definito «» l'avuto con la premier Giorgiaa Parigi in occasione della riapertura della cattedrale di Notre Dame. Aveva «molta energia», ha detto il tycoon sul presidente del Consiglio italiano, sottolineando che hanno cenato insieme durante il ricevimento all'Eliseo. «Ci siamo trovati benissimo», ha detto, definendo«veramente piena di vitalità». Proprio all'indomani del colloquio con, durante la cena al Palazzo dell'Eliseo,aveva postato sui social una foto che la ritraeva in compagnia del presidente eletto degli Stati Uniti, con entrambi molto sorridenti e a mostrare il pollice in su. A commento della fotografia c'erano solo le icone delle due bandiere, italiana e degli Usa.