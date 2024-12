Digital-news.it - Le Squadre Azzurre in TV nel 2024 (Rai e Sky): record di audience e un +35% rispetto al 2023

Il primo storico successo della Nazionale Femminile in Germania ha chiuso lunedì scorso ildellein TV: complessivamente sono state trasmesse 45 gare (tutte sui canali Rai con l’eccezione dei quattro incontri di Euroandati in onda anche su Sky Sport), che hanno generato unacomplessiva di 122.991.426 e una media di share del 14,38%.Il risultato delvale unal(90.9M / 10.40%) e un +43%al 2022 (85.8M / 5,87%), grazie al traino di Euro, seppur l’avventura degli Azzurri agli Europei sia finita già agli Ottavi di Finale, lontano dalla finale vinta nel 2021, anno nel quale il dato delle Nazionali in TV aveva raggiunto i 218 milioni di telespettatori.A raccogliere i dati dell’anno solare è un report dell’Ufficio Stampa & Comunicazione FIGC, nel quale sono pubblicati i dati aggregati e quelli singoli di tutte le gare, suddivisi in ordine cronologico, per squadra e per canale.