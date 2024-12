Laprimapagina.it - La Spezia Capodanno 2025: una notte di San Silvestro all’insegna della musica, del ballo e del divertimento

Anche quest’anno l’Amministrazione Peracchini ha organizzato una grande festa in Piazza Europa per salutare il 2024 e dare il benvenuto al. Si preannuncia un evento imperdibile, che inizierà alle ore 22.00, dovesaranno i protagonisti, per festeggiare tutti insieme nella storica piazza cittadina.Il ricco programma per la sera di Sanè stato presentato questa mattina dal Sindaco, Pierluigi Peracchini, durante una conferenza stampa a Palazzo Civico, accompagnato da Umberto Bonanni di Tag S.r.l., organizzatoreserata, e dal Direttore di Dipartimento, Massimiliano Curletto.Il sindacoPierluigi Peracchini dichiara: “Lavuole festeggiare la magia di Sancon una grande festa in piazza Europa, per salutare il 2024 e dare il benvenuto altutti insieme.