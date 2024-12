Ilnapolista.it - La Lazio fa il Napoli, pesca il numero e fa Tombola

Lafa ilile faLafa ilile fa. Noi giochiamo a sette mezzo senza trovare mai la matta.Pronti via e sembriamo carichi. Siamo un’altra squadra rispetto a giovedì. McTom subito pericoloso.Partita equilibrata. Kvara picchiato sistematicamente. Meret si supera. Colombo pare il nonno quando deve trovare ilsulla cartella. A tentoni (per entrambe le casacche).Punizione di Kvicha che avrebbe fatto crollare il Maradona e mezzafuori di un nulla.Fine primo tempo.Ripresa più o meno uguale. Bashiru prende una traversa clamorosa. Zambo colpisce un palo sull’unico corner non regalato ai parcheggiatori. Nel mezzo, non si lascia una vantaggio chiaro a Politano per ammonire sbagliando Castellanos. Azz questo è pure internazionale?Loro un po’ ci provano, un po’ si sdraiano a ripetizione.