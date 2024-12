Panorama.it - La fuga di Assad tra aeroplani spariti nel nulla e basi russe

Ladel presidente siriano Bashar al-è degna di essere raccontata in un film. Da quanto si apprende da varie fonti, l'arrivo della famiglia diall'aeroporto di Damasco sarebbe avvenuta con molto anticipo rispetto alla presa dell'infrastruttura da parte dei ribelli, abbastanza per consentire a un volo cargo di prepararsi e decollare verso una destinazione sconosciuta alle 4:55 ora locale. Si trattava dello Ilyushin Il-76T (marche YK-ATA) operato dalla compagnia Syrian Air come SA9218, dapprima diretto verso est, ovvero verso il confine tra Siria e Iraq, quindi abbassatosi di quota per poi virare verso la costa mediterranea della Siria, ma anche verso la base russa di Tartus, ovvero una postazione logistica e strategica che Mosca mantiene operativa da un decennio, quando già accorse in aiuto del regime siriano.