Ilrestodelcarlino.it - La Feba lotta fino all’ultimo. Ma alla fine fa festa Mantova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bagalier5259 BAGALIER: Panufnik 13, Perini 11, Mini 7, Binci 6, Bocola 4, Severini 2, Jaworska 6, Pelliccetti 3. Ne. Streni, Sciarretta, Contati. All. Melappioni.: Fietta 4, Llorente 6, Fiorotto 12, Fusari 24, Orazzo 4, Dell’Olio 2, Ramò 5, Cavazzuti,. Ne. Ndiaye, Cremona, Venatti. Arbitri: Marianetti, Valletta Note – Parziali: 8-15; 22-25 (14-10); 36-42 (14-17); 52-59 (16-17). Le ragazze della Bagalierescono battute ma costringono il San Giorgiogricoltura, seconda forza dell’A2 di basket femminile, a dare il massimo. L’inizio in salita (0-9) costringe le civitanovesi a rincorrere le avversarie, ma la squadra di casa dimostra carattere perché non si abbatte anche quando è sotto nel parziale e riesce anche ad acciuffare le rivali. Laattua una difesa aggressiva, un pressing asfissiante per non fare ragionare le lombarde che, di contro, attuano una difesa adattata mettendo in difficoltà le momò.