L'exdeldia Idlib, quella che era la roccaforte dei, Mohammed al-Bashir, sarà ildelche gestirà la transizione in Siria. Lo ha riferito al-Jazeera all'indomani della presa di Damasco da parte delle fazioni armate da Hayat Tahrir al-Sham e del rovesciamento del regime di Bashar al-Assad. Al-Bashir, precisa l'emittente, riceverà l'incarico di formare un. Nato nella provincia di Idlib nel 1983, il futuroha conseguito una laurea in ingegneria elettronica all'Università di Aleppo (2007) e una laurea in Diritto islamico presso l'Università di Idlib (2021) prima di guidare ildinel 2022. Arlo è stato direttamente il leader deial-Jolani, per quello che è stato denominato 'di'.