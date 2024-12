Quotidiano.net - Ibarra (Engineering), dal digitale risposte alle grandi sfide

"La tecnologia inizia a dareimportantidella sostenibilità, come il cambiamento climatico". Lo afferma il ceo di, Maximo, durante il talk 'Ai,e sostenibilità: driver di benessere sociale e crescita del territorio' alla Luiss.spiega come "un insieme di tecnologie consentono di costruire casi d'uso,per esempio al dissesto idrogeologico". Avere algoritmi e piattaforme che permettono di fare previsioni e capire quando il problema può crearsi, anche sulla base delle condizioni atmosferiche e climatiche, "diventa importante, perché non solo salvi il territorio ma salvi anche delle vite", sottolinea. Altre possibili applicazioni dell'analisi predittiva vanno dalla gestione della produzione di energia da fonti rinnovabili all'efficientamento della rete idrica, per capire in anticipo dove ci può essere una perdita d'acqua.