I guanti tornano di moda | come indossarli per l’autunno inverno 2024 25

Essere cool o rischiare l’assideramento? Questo è l’iperbolico dilemma, dinanzi a temperature tanto severe. La risposta, in compenso, è piuttosto rincuorante: la chiave pare risiedere nella sofisticatezza in senso assoluto, e senza sacrificio alcuno.Le tendenze autunno-/25 ci vogliono così e, al fine di esaudire ogni – del tutto naturale – necessità, uniscono stile e praticità in un sol connubio. O forse dovremmo dire in un solo accessorio. Tra gli assetti anti-gelo di grande potere, di fianco a cappelli e maxi sciarpe, ve n’è uno fortemente sottovalutato: trattasi dei, accessori semi-dimenticati ma dall’insito potenziale inespresso degno di un’autentica diva. Un emblema ad alto tasso di pathos, in pieno stile vecchia Hollywood e prontissimo a risorgere sulle braccia della nuova generazione.