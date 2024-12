Sport.quotidiano.net - Hockey. Male l’Amatori, Mirandola battuta ma a testa alta

Situazione da paradossale deja-vu perModena, nel campionato di A2 diPista: proprio come l’anno scorso, i gialloblù si fanno battere in casa 3-2 da una matricola vicentina, l’anno scorso Breganze e quest’anno Valdagno, complicandosi un po’ la vita. Rispetto all’anno scorso però, quest’anno ci saranno i playoff a consentire di tornare in corsa per la A1 fino alla fine, a patto però, che a differenza di quanto successe l’anno scorso, Moncalieri e compagni non aspettino la quinta di campionato per riprendere a vincere. Tra il bene ed ilil debutto della Pico, che perde in casa 8-3 con l’ambizioso Breganze, ma giocando per tre quarti una partita gagliarda, a viso aperto, tanto da riuscire a portarsi in vantaggio a metà ripresa: peccato però, che a quel punto i gialloblù perdano completamente di lucidità, commettendo errori grossolani soprattutto in difesa.