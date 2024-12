Top-games.it - HO PROVATO un NUOVO HOSTING per un MESE ne VALE LA PENA?

Hounper une vi racconto cosa è successo. Avevo bisogno di unsito per una attività che sto creando in Liguria, quindi ho cercato su Google l’che più faceva per me.La risposta è arrivata con SUPPORTHOST ( https://supporthost.com/it/ ), un servizio molto buono, economicamente conveniente e molto chiaro nelle spiegazioni.Ma c’è una cosa che mi ha convinto più di tutte, io ho solo dovuto fare il sito, perché quando si è attivato l’c’era già tutto il resto impostato correttamente e io non ho dovuto fare proprio niente.SupportHost non lo conoscevo e devo dire che il servizio è decisamente buono nel breve periodo, ma avremo modo di testare il tutto per molto tempo e ti aggiornerò, visto che lo sto usando per un mio sito istituzionale.HOunper unneLA?La prima cosa che ho considerato nella mia ricerca di unè stata il prezzo.