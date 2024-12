Iodonna.it - Giacca in pelle e jeans svasati, per dare un tocco di brio alle festività

Leggi su Iodonna.it

Monte Carlo si tinge di magia natalizia con l’inaugurazione del tradizionale Villaggio di Natale, e la principessa Charlene di Monaco non manca di far parlare di sé con un look elegante e rock. Con i suoi capelli raccolti e uno stile impeccabile, la consorte del principe Alberto ha dato prova ancora una volta di essere una vera icona di moda, sempre capace di abbinare classe e undi audacia. A Monaco, il Natale non è solo una festa, è un evento che attira l’attenzione internazionale. E quest’anno, Charlene ha scelto unadiper festeggiare con stile. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020 guarda le foto Charlene di Monaco, look glam rock natalizioPer l’inaugurazione del Villaggio di Natale, la principessa ha sfoggiato unadida aviatore di Chloé, abbinata a una sciarpa bianca e stivali marroni, completando il tutto con pantaloni a gamba larga e orecchini a cerchio dorati.