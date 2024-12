Bergamonews.it - Gasperini e il Real Madrid: “Sarà una serata fantastica. Noi favoriti? Andiamoci piano”. Scalvini out

Bergamo. Battere i campioni d’Europa per continuare a volare altissimo, centrare la decima vittoria consecutiva, consolidare il posto tra le prime otto della classifica unica. Il tutto, da capolista della Serie A. L’Atalanta sfida ilcon velleità di vittoria — e già di per sé questo è incredibile, perché frutto di un percorso straordinario sotto ogni punto di vista.“Nessuna squadra è favorita contro il, è un giochino che non è importante” afferma Gian Piero, tenendo i suoi con i piedi per terra. “Noi giochiamo una partita di Champions importante per la classifica, a Bergamo, nel nostro stadio. Un appuntamento fantastico per questa città. La classifica è momentanea, ne siamo felici, ma da qui a pensare di essere superiori alè forse un po’ oltre, abbiamo visto ad agosto.