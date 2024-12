Formiche.net - Fuori Grillo dai 5 Stelle, ora l’istituzionalizzazione è compiuta. La versione di Diletti

Il braccio di ferro, alla fine, l’ha vinto l’ex premier Giuseppe Conte. Gli iscritti del Movimento 5, in gran numero, hanno votato molto chiaramente: il fondatore, Beppe, è. In questo modo, la Costituente assume una valenza realmente palingenetica. Il Movimento 5cambia proprio pelle e, con questo ultimo atto, compie il percorso di “istituzionalizzazione”. Adesso, commenta su Formiche.net Mattia, docente al dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale alla Sapienza, “l’incognita più grande è legata a ciò che vorrà fare”.Pensa che abbia in mente qualche azione di disturbo?Diciamo che al momento ho letto solamente allusioni in questo senso, ma non saprei formulate sulla base di quali riscontri. Certamente sematurasse la volontà di realizzare qualcosa di parallelo al Movimento, da cui è stato defenestrato, potrebbe rivelarsi un bel problema.