Quotidiano.net - Forza Italia a Washington: incontri con l'amministrazione Trump e adesione all'Idu

in esplorazione ain attesa dell’arrivo alla presidenza di Donald. A settembre il partito di Antonio Tajani è diventato membro dell’Idu, l’International Democracy Union, insieme a Fratelli d’. E nei giorni scorsi nella capitale Usa è andato in scena il Forum della più grande organizzazione al mondo di partiti di centrodestra. A guidare la delegazione Deborah Bergamini e il segretario dei giovani azzurri Ludovico Seppilli. La vicesegretaria di FI ha incontrato, con il presidente del Ppe Manfred Weber, esponenti della futura, membri del Congresso e leader di fondazioni e think tank Usa e internazionali. Bergamini ha partecipato anche a un incontro con le impresene attive negli Usa, insieme ad Antonio Giordano di FdI. L’entrata deglini nel Forum è stata accettata dopo due anni di negoziazione, a causa delle resistenze nei confronti del partito della premier, visto come troppo a destra.