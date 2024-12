Ilfattoquotidiano.it - F1, la McLaren ha vinto il titolo Costruttori scegliendo ingegneri italiani. La vera storia dietro l’impresa del team di Andrea Stella

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nel comparto aerodinamicaci sono piùche in Ferrari”. Lo disse nel 2014 ad Autosprint Giuseppe Pesce, ingegnere aerospaziale ex del Cavallino e ormai di stanza a Woking da svariati anni. Fu una di quelle battute checelano una discreta fetta di verità. Dieci anni dopo, ilpapaya ha conquistato unche in bacheca mancava dal 1998, quando era ancora fresco il cambio di livrea, che dall’iconico bianco-rosso targato Marlboro era passato al nero-argento della West. Un successo, quello ufficializzato nell’ultimo gran premio stagionale negli Emirati Arabi Uniti, spruzzato anche di tricolore, vista la colonia italiana che, partendo dalprincipal, da tempo lavora nella scuderia britannica.La vittoria dellacertifica la fine di una doppia traversata nel deserto.