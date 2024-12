Iodonna.it - Da Dune 2 a Inside Out 2 fino all'italiano Vermiglio. La cerimonia di consegna si terrà il 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. E tra le nominate spunta anche Pamela Anderson

Il grande giorno è arrivato. Sono state annunciate oggi, 9 dicembre, le nomination ai Golden Globe 2025. Tutte le candidature per scegliere i migliori film, serie tv, attori e registi sono state annunciate da Mindy Kaling e Morris Chestnut. La cerimonia di consegna si terrà il 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. Padrona di casa sarà l'attrice Nikki Glazer. Ma, in attesa di scoprire tutti i vincitori, ecco le nomination. Golden Globe 2025, le nominationMigliore film drammaticoThe BrutalistA Complete UnknownConclaveDune: Part TwoNickel BoysSeptember 5 Migliore film commedia o musicalAnoraChallengersEmilie PérezA Real PainThe SubstanceWicked Miglior film d'animazioneFlowInside Out 2Memoir of a SnailMoana 2Wallace & Gromit: Vengeance Most FowlThe Wild RobotMiglior film straniero (non in lingua inglese)All We Imagine as Light (India)Emilia Pérez (Fracia)The Girl with the Needle (Danimarca)I'm Still Here (Brasile)The Seed of the Sacred Fig (Germania)Vermiglio (Italia) Successo cinematografico e al botteghinoAlien: RomulusBeetlejuice BeetlejuiceDeadpool & WolverineGladiator IIInside Out 2TwistersWickedThe Wild RobotGolden Globe 2025, migliore registaMiglior registaJacques Audiard – Emilia PérezSean Baker – AnoraEdward Berger – ConclaveBrady Corbet – The BrutalistCoralie Fargeat – The SubstancePayal Kapadia – All We Imagine as LightMigliore sceneggiaturaEmilia PérezAnoraThe BrutalistA Real PainThe SubstanceConclaveMigliore attore in un film drammaticoAdrien Brody – The BrutalistTimothée Chalamet – A Complete UnknownDaniel Craig – QueerColman Domingo – Sing SingRalph Fiennes – ConclaveSebastian Stan – The ApprenticeMigliore attrice in un film drammaticoPamela Anderson – The Last ShowgirlAngelina Jolie – MariaNicole Kidman – BabygirlTilda Swinton – The Room Next DoorFernanda Torres – I'm Still HereKate Winslet – LeeMigliore attrice in un film commedia o musicalAmy Adams – NightbitchCynthia Erivo – WickedKarla Sofía Gascón – Emilia PérezMikey Madison – AnoraDemi Moore – The SubstanceZendaya – ChallengersMigliore attore in un film commedia o musicalJesse Eisenberg – A Real PainHugh Grant – HereticGabriel LaBelle – Saturday NightJesse Plemons – Kinds of KindnessGlen Powell – Hit ManSebastian Stan – A Different ManMigliore attore non protagonista in un filmYura Borisov – AnoraKieran Culkin – A Real PainEdward Norton – A Complete UnknownGuy Pearce – The BrutalistJeremy Strong – The ApprenticeDenzel Washington – Gladiator IIMigliore attrice non protagonista in un filmSelena Gomez – Emilia PérezAriana Grande – WickedFelicity Jones – The BrutalistMargaret Qualley – The SubstanceIsabella Rossellini – ConclaveZoe Saldaña – Emilia Pérez Miglior colonna sonora di un filmConclaveThe BrutalistThe Wild RobotEmilia PérezChallengersDune: Part Two