Come uscire dalla stagnazione economica? Risponde Zecchini

Ormai sono diversi i segnali secondo cui l’attivitàitaliana è entrata in una fase di rallentamento che porta verso la, a meno che non intervenga un notevole miglioramento del quadro dell’economia europea e che si attenuino il protezionismo commerciale e i conflitti geopolitici sul fronte orientale dell’Ue e in Medio Oriente. L’Ocse e l’Istat nelle ultime proiezioni concordano nel ridimensionare l’aumento del Pil per quest’anno allo 0,5%, contro l’obiettivo del governo di un 1%, ma presentano dinamiche differenti per le grandezze macroeconomiche sottostanti a questo andamento.A differenza dell’Ocse, l’Istat vede per la formazione del prodotto interno nel 2024 un contributo meno negativo della contrazione della domanda interna (-0,1% comprensiva del decumulo delle scorte contro -0,8%) e un incremento nettamente più contenuto degli investimenti fissi (0,4% contro 1,1%).