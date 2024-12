Lanazione.it - Cavalieri, niente da fare contro Parabiago

Leggi su Lanazione.it

Union 12 Rugby31UNION: Fondi (68’ Quaranti), Puglia, Marioni, Pancini (52’ Castellana), Nistri, Magni, Renzoni, Facchini (70’ Trivilino), Reali, Dalla Porta (Righini), Casciello (50’ Mardegan), Ciampolini, Sassi, Giovanchelli, Rudalli (68’ Sansone); All: Chiesa RUGBY: Grassi (79’ Hala), Cucchi (76’ Moioli), Paz, Schlecht (41’ Joubert), Cortellazzi, Silva, Zanotti, Galvani, Cronje, Mugnaini (75’ Mariani), Viero (50’ Toninelli), Bertoni, Castellano (44’ Antonini) , 2 Ceciliani (46’ Cornejo), 1 Bettini (75’ Zecchini); All: Porrino Arbitro: Baldazza (Fc) Assistenti Camporesi (Bo) Ferrari (Ra) Marcatori: 6’ m Paz tr Silva, 16’ cp Silva, 33’ m tecnica, 36’ cp Silva, 40 cp Silva, 46’ m Nistri, 66’ cp Silva, 73’ m Mugnaini, 80’ m Cornejo tr Silva IUnion sono rimasti in gioco per buona parte dell’in, riuscendo e reagire ai colpi avversari e chiudendo il primo tempo in svantaggio di sei punti.