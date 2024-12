Liberoquotidiano.it - Biden: "Vigileremo sui leader ribelli siriani, anch'essi hanno violato diritti umani"

(Agenzia Vista) Washington, 09 dicembre 2024 "Attenzione, alcuni dei gruppicheabbattuto Assaduna triste storia di terrorismo e violazioni dei. Abbiamo preso nota delle dichiarazioni deidi questi gruppinegli ultimi giorni e ora stanno dicendo le cose giuste. Ma nel momento in cui si assumono maggiori responsabilità, valuteremo non solo le loro parole mae le loro azioni" così il Presidente degli Stati Uniti Joein una conferenza sulla situazione in Siria alla Casa Bianca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev