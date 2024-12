Oasport.it - Biathlon, Lisa Vittozzi salta anche la tappa di Hochfilzen. I convocati dell’Italia

Bisognerà attendere.non gareggerà in questo 2024 e tornerà a competere direttamente l’anno venturo, per la precisione nelladi Oberhof (Germania), prevista dal 9 al 12 gennaio. La vincitrice della classifica generale dell’anno scorso nelsta recuperando da un problema alla schiena che l’ha costretta a rallentare molto la preparazione in avvicinamento all’inizio della Coppa del Mondo.ta la prima uscita stagionale a Kontiolahti (Finlandia), si pensava e sperava che la sappadina potesse recuperare per il secondo appuntamento a(Austria), in programma dal 13 al 15 dicembre. Come riportato dal sito della FISI, dopo gli allenamenti effettuati nei giorni scorsi a Obertilliach,ha deciso di dare forfait per le gare sulle nevi austriache eper lasuccessiva di Annecy-Le Grand Bornand (Francia) del 19-22 dicembre.