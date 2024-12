Thesocialpost.it - Base jumper si schianta contro una roccia: Matteo morto a soli 32 anni

Rodolfo Maranca, unoriginario del Piemonte, ha tragicamente perso la vita dopo aver impattato con il suo parapendiouna scogliera a Campione del Garda, in provincia di Brescia. L’atleta, che si trovava con un amico, ha effettuato il lancio nonostante un’ordinanza del sindaco, emessa nel 2019, vieti questa pratica nella zona.Leggi anche: Muore a 22dopo una serata in discoteca: Nicola Sganappa trovato senza vita a RomaIl, che venerdì avrebbe compiuto 33, è stato inizialmente identificato erroneamente come di origine spagnola, ma si è poi scoperto che risiedeva nella provincia di Cuneo. Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente, avvenuto nonostante il divieto di lanci in quel luogo.